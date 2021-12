Ski Alpin: Marchant 26e de la première manche du slalom de Madonna di Campiglio

Dans la pénombre du Trentin, le tracé très serré de Madonna di Campiglio, où les skieurs sprintent sur un fil, a causé pas mal de dégâts lors de la première manche ce mercredi. Dans les équipes autrichienne et allemande surtout. Mais ce slalom d’une petite cinquantaine de secondes, sur un tapis verglacé (- 8ºC), a confirmé l’actuelle suprématie de Clément Noël, déjà lauréat de la manche mondiale d’ouverture il y a une quinzaine à Val d’Isère. Le Français a ainsi repoussé tous ses rivaux, à commencer par le champion du monde norvégien Sebastian Foss-Solevaag et le Suédois Kristoffer Jakobsen, à plus d’une demi-seconde.

En forme affûtée en cette première séquence de saison, Armand Marchant a terminé 26e de cette manche initiale, à deux secondes et un chouïa de Clément Noël. Le Thimistérien, excellent 7e à Val d’Isère lors de l’ouverture de la Coupe du monde et 4e à Pozza di Fassa en Coupe d’Europe, a attaqué le slalom avec une saine agressivité, symbole de la confiance qui l’habite, et s’est montré régulier dans les divers tronçons du parcours (28 puis 75 centièmes de retard dans la première moitié du tracé, 1 seconde 47 et finalement 2 secondes 02 sous le portique).