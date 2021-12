Fermeture des théâtres: le secteur jeune public est effondré

Ce devait être une renaissance pour le théâtre jeune public. Après avoir été annulé l’hiver dernier, le festival Noël au Théâtre devait enfin renouer avec une édition plantureuse. Plus de 40 spectacles à Bruxelles (dont 16 créations), exceptionnellement étalés sur une semaine de plus pour absorber l’engorgement créé par des mois de pandémie, sans oublier les programmateurs belges et étrangers qui avaient promis d’être au rendez-vous, et les spectacles diffusés aux quatre coins de la Wallonie. C’est peu dire que le secteur est effondré après l’annonce faite au Codeco de fermer les théâtres.