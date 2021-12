IPM devient l'actionnaire principal de LN24 (2)

Le capital de LN24, chaîne créée il y a un peu plus de deux ans, a été augmenté de 3 millions d'euros, dont 2,7 millions en provenance d'IPM, ajoute le communiqué. Le groupe médiatique devient ainsi l'actionnaire principal de la chaîne (68%). LN24 va désormais s'installer au siège d'IPM, à Etterbeek, "au cœur du dispositif des rédactions du groupe et des équipes technologiques et marketing".

"L'objectif est de travailler de manière coopérative avec toutes les rédactions du groupe en vue de disposer d'une information de première qualité et d'installer LN24 comme l'agora de référence des grands débats de société en Fédération Wallonie-Bruxelles", poursuit le communiqué.