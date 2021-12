Retour d’un huis clos sanitaire et pas punitif…

Le sport belge, professionnel et amateur, n’est pas tombé des nues en apprenant le nouveau coup de vis décidé par le Codeco et annoncé, ce mercredi, sur le coup de 18h15. « C’était dans l’air », pouvait-on entendre. Plus de sport à l’intérieur, plus de public dans les stades, et ce, dès ce dimanche !

Pour le football belge, et la D1A en particulier, il s’agit donc du retour d’un troisième huis clos sanitaire depuis le début de la crise covid-19. La 21e journée qui débutait dimanche, à 13h30, par le fameux derby brugeois (Cercle contre Club) se jouera donc sans public. Il en ira de même pour Standard - Zulte (16h), Union - Gantoise (18h30) et, le lundi, pour Malines - Seraing (18h45), SC Charleroi - OHL (18h45) et Beerschot - Anderlecht (21h), notamment.