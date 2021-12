Coronavirus: la Pro League et Pierre François espèrent le retour du public «le plus rapidement possible» en janvier (vidéo)

La Pro League, l’instance du football professionnel belge, espère le retour du public dans les stades « le plus rapidement possible » lors de la reprise en janvier. « Nous allons maintenant continuer à nous concerter avec les autorités et insister pour que le public soit à nouveau autorisé à revenir dans les stades en toute sécurité », a communiqué la Pro League mercredi après la décision du Comité de concertation d’instaurer un huis-clos pour toutes les compétitions sportives. Au micro de nos confrères de la RTBF, Pierre François a indiqué la même chose, tout en refusant de critiquer ouvertement les décisions prises aujourd’hui par le Codeco.

« La Pro League a toujours été un interlocuteur loyal et constructif. Ceci afin d’offrir aux supporters un divertissement en toute sécurité et de ne pas avoir à subir les lourds coûts financiers que les clubs ont connus la saison dernière », peut-on lire dans le communiqué. « Des études démontrent que les activités en plein air ne présentent aucun risque de santé. En outre, nous avons toujours pris des mesures supplémentaires, telles que le port du masque, le CST, l’interdiction de boire, la réduction du transport par car en n’autorisant pas les supporters visiteurs. »