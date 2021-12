Les inondations et Jürgen Conings vus par Kroll

22 mai, Jürgen Conings a disparu

Désolé de dire cela, et désolé surtout pour la famille de Jürgen Conings, mais pour un dessinateur de presse, cette saga, c’était un cadeau. Quelle histoire incroyable : le type disparaît, il a volé des armes, personne ne sait où il se cache. On dirait une série, de la fiction. Bon, s’il s’était agi de la disparition d’une petite fille, je n’aurais pas pu dessiner tout cela. Mais ici, c’était un méchant facho qui voulait tuer des gens… donc tout était en place pour se permettre des choses drôles et farfelues. Comme je dis dans mon spectacle : il est mort, mais s’il vous manque, il paraît qu’il y en a encore plein d’autres, des comme ça, à l’armée. »