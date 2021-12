La monarchie et les mœurs vues par Kroll

10 mars, l’Eglise catholique et le mariage homosexuel

« Ce n’est pas en Belgique ni en Allemagne que cela se passe, puisque dans ces deux pays, on a entendu des réactions de désapprobation vis-à-vis des propos du Pape, qui semblait dire que ce n’est pas pour demain qu’on autorisera le mariage homosexuel. Tout cela pour dire que les Eglises ne sont pas toutes sur la même longueur d’ondes. Ici, je dessine l’Eglise la plus classique et la plus proche du Pape, qui est donc contre le mariage homosexuel. »