L’Europe vue Kroll

9 avril, Ursula von der Leyen mouchée par deux mufles

« J’ai une anecdote au sujet de ce dessin. Le matin de la publication, très tôt, mon téléphone sonne, puis je reçois un SMS. “J’essaie de t’appeler. Elio.” J’imagine que c’est une blague. Mais comme je ne sais pas qui c’est, et comme c’est peut-être un copain, je réponds : “tu peux le faire maintenant.” Et là c’est bien Elio Di Rupo qui rappelle. Il avait eu, la veille, un Codeco épouvantable, me dit-il, et il me dit combien il a ri en découvrant le dessin. »