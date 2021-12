L’Europe vue par Kroll

9 avril, Ursula von der Leyen mouchée par deux mufles

« J’ai une anecdote au sujet de ce dessin. Le matin de la publication, très tôt, mon téléphone sonne, puis je reçois un SMS : “J’essaie de t’appeler. Elio.” J’imagine que c’est une blague. Mais comme je ne sais pas qui c’est, et comme c’est peut-être un copain, je réponds : “Tu peux le faire maintenant.” Et là, c’est bien Elio Di Rupo qui rappelle. Il avait eu, la veille, un Codeco épouvantable, me dit-il, et il me dit combien il a ri en découvrant le dessin. »