Football: un arrêt temporaire de la saison dans le football amateur n’est pas à exclure, selon l’ACFF

Le public n’est plus admis dans le football amateur.

L’ACFF, l’Association des Clubs Francophones de Football, a précisé mercredi qu’un arrêt temporaire dans le football amateur n’était pas à exclure après la décision du Comité de concertation d’interdire la présence du public lors des compétitions sportives professionnelles et amateurs. « Une décision sera prise lors du Comité de crise qui aura lieu dans le courant de la semaine prochaine avec l’Union belge et la VFV (l’aile néerlandophone, ndlr.) », a réagi David Delferière, le président de l’ACFF, à BELGA mercredi.

« Nous allons peut-être devoir à nouveau parler de la décision que nous avions prise il y a un an lors de l’arrêt des compétitions. Sans public et sans buvette, ce qui représente près de 60 % des revenus des clubs, c’est difficile de pouvoir jouer », a ajouté David Delferière. « Nous espérons évidemment que la situation sanitaire ne va pas s’aggraver et qu’un éventuel arrêt ne serait que temporaire. »