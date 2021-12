Coronavirus: le Roi et la Reine rendent visite au personnel de l’UZ Brussel (photos)

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus à l’hôpital universitaire UZ Brussel ce mercredi pour mettre du baume au coeur au personnel et montrer leur soutien dans le cadre de la pandémie de covid-19.

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont rendu visite mercredi au département des soins intensifs de l’hôpital universitaire UZ Brussel. L’intention était de mettre du baume au cœur au personnel. « Leur visite est un vrai plaisir », ont réagi quelques infirmières et kinésithérapeutes.

Le Roi et la Reine ont discuté pendant une bonne heure avec le personnel alors qu’initialement, une demi-heure seulement était prévue. Ils ont posé de nombreuses questions et ont pris le temps d’échanger avec les soignants et soignantes. Au total, 36 personnes ont discuté avec les souverains. La visite s’est terminée peu après 18 heures.

Ce n’est pas la première fois que le Palais se déplace à l’UZ Brussel dans le cadre de la pandémie de covid-19. Vers la mi-avril 2020, le roi Philippe s’était déjà rendu à l’hôpital bruxellois.