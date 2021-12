«A cause d’Ecolo, il n’y aura plus d’électricité en 2025»

Tu sais, tonton Gérard, c’est un peu plus compliqué que ça.

Ce qui est clair, c’est qu’Ecolo milite depuis des années pour la fermeture des centrales nucléaires belges. Et le parti a fini par obtenir gain de cause en 2003, faisant inscrire dans une loi du 31 janvier (sous Verhofstadt) la sortie du nucléaire. Depuis ce jour, il est acté que toutes nos centrales devront fermer boutique entre 2015 et 2025. Par quoi les remplacer, elles qui produisent environ 50 % de notre électricité ? A l’époque, tout le monde s’en moque, même le secrétaire d’Etat à l’Energie Olivier Deleuze (Ecolo). On a le temps de voir venir…