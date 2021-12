Comment briller au réveillon si Tonton Gérard se montre un peu relou

« Roberto Martinez ? Un incapable. » « L’écriture inclusive ? Une mascarade. » « Eric Zemmour ? Il a raison sur toute la ligne. » Il n’est pas exclu que l’une de ces phrases soit lâchée par un convive, le soir de Noël. Pour éviter le silence gênant ou le conflit familial, « Le Soir » vous a concocté un petit guide, le plus factuel possible bien sûr.

Cette année, promis, juré, personne ne parle covid le soir du réveillon. Le mot est tabou. Et le premier qui le prononce ira faire des petits bonhommes sans rire dehors, même s’il gèle. La règle vaut aussi pour omicron, Pfizer, Big Pharma, CST... La crise sanitaire, on la met de côté. Juste pour un soir.

Mais cette grande résolution n’empêchera pas l’un des convives – on l’appellera Tonton Gérard – d’aborder tous les autres sujets sur lesquels il se sent particulièrement en pointe. Du dopage sur le Tour de France à la sortie du nucléaire, en passant par la guerre en Afghanistan, Oncle Gégé a un avis sur tout. C’est à ça qu’on le reconnaît. Même sur l’Eurovision, il a quelque chose à dire. Pour couper court à ses monologues interminables ou pour éviter les engueulades entre la dinde et le dessert, Le Soir a compilé quelques réponses – les plus factuelles possibles – face aux envolées prévisibles du tonton casse-pied.