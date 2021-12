L’actualité internationale vue par Kroll

5 janvier, Donald Trump s’accroche au pouvoir

« Petit paradoxe amusant : le personnage qui est souvent plaisant à dessiner, comme Trump ou Zemmour, on aimerait mieux ne pas devoir en parler. Bon, Trump c’était légitime, puisqu’il était président des États-Unis Là, Trump a partiellement disparu. Provisoirement ? On verra bien. Cela me fait penser à cette particularité de mon métier : je dessine des gens qui parfois disparaissent du jour au lendemain, comme Yves Leterme. Mais certains ne disparaissent pas tout à fait. Il y a des persistants, comme Trump, Albert II, voire Louis Michel ou Elio Di Rupo. »