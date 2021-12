Comité de concertation: les remerciements d’Alexander De Croo

J’aimerais adresser des remerciements tous particuliers à celles et ceux qui ont été en première ligne tout au long de l’année », a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD). « Je sais que pour beaucoup d’entre vous, ça a été une année extrêmement difficile. Et ce pendant plus longtemps que ce que nous pensions. »

Il a remercié les acteurs de la santé, en particulier les médecins en première ligne, le personnel soignant dans les hôpitaux, à domicile et dans les maisons de repos.