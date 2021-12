Ski Alpin: Armand Marchant 14e du slalom de Madonna di Campiglio

Quelques jours avant de retrouver la piste de Zagreb, où il a réussi son meilleur résultat absolu en Coupe du Monde (5e en janvier 2020), Armand Marchant a ce mercredi soir terminé 14e du slalom de Madonna di Campiglio (Italie). Après avoir refermé la première manche au 26e rang, à deux secondes et un chouïa d’un Clément Noël qui semblait voler sur la piste verglacée, le Thimistérien (24 ans depuis quelques jours) a ouvert le second volet de ce diptyque vespéral dans le Trentin avec agressivité, avalant la pente avec une régularité (10e de ce second exercice) lui permettant finalement de gagner douze places dans le ranking.

Le succès est in extremis revenu au Norvégien Sebastien Foss-Solevaag, au ski réglé tel un métronome. Le champion du monde s’est imposé avec respectivement 10 et 11 centièmes d’avance sur le Français Alexis Pinturault (revenu du diable Vauvert après une première manche mièvre) et le Suédois Kristoffer Jakobsen. Le plus déçu était sans conteste le Français Clément Noël (lauréat à Val d’Isère et qui avait survolé la première manche à Madonna), auteur d’une faute lors de… l’avant-dernière porte du parcours, alors qu’il comptait plus d’une seconde d’avance sur tous ses rivaux.