Comité de concertation: la culture, victime expiatoire

Ainsi donc, le codeco s’est prononcé : les écoles rouvriront le 10 janvier, rien ne change pour l’horeca, on devra faire ses courses à deux au maximum dans les magasins et pour les transports en commun, tout continuera comme avant.

Par contre, cette fois, le virus est en passe d’être éradiqué : les salles de spectacles, de concerts et de cinéma fermeront leurs portes dès dimanche ! Et puisque c’est la seule décision ferme de ce codeco, on peut en conclure que celles-ci étaient les principales responsables de la pandémie. On croit rêver !

Depuis des mois, ceux et celles qui fréquentent ces lieux ont pu constater les innombrables mesures prises pour la sécurité de tous : CST à l’entrée, masques pour tous durant la totalité des représentations, adaptation de l’aération, de la ventilation, entrées et sorties régulées, protocoles précis mis sur pied avec virologues et autres spécialistes, etc.