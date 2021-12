Liga: le Real Madrid, avec Eden Hazard et Thibaut Courtois, s’impose à Bilbao (1-2)

Le Real Madrid s’est imposé 1-2 sur le terrain de Bilbao dans un match avancé de la 21e journée du championnat d’Espagne mercredi. Titulaire, Eden Hazard a été remplacé à la 86e minute tandis que Thibaut Courtois a joué toute la rencontre entre les perches.

Les Madrilènes ont pris le meilleur départ dans la rencontre et menaient déjà 0-2 après sept minutes grâce à un doublé de Karim Benzema. Bilbao a ensuite réduit l’écart dans la foulée via Sancet (10e) mais le score n’a plus bougé après ce début de match en fanfare.