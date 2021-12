Sortir du nucléaire avec modération: c’est le plan vert mâtiné de bleu

Les vice-Premiers et le chef du gouvernement se réunissaient à nouveau en kern (en cours à l’heure de boucler cette édition) mercredi soir. L’antagonisme entre les deux camps est connu, entre ceux (verts en tête) qui veulent fermer les centrales en 2025, et mettre en œuvre un dispositif alternatif (centrales au gaz + importations + énergies douces, c’est le plan A), et les autres (bleus devant, pour le plan B) estimant qu’il faut maintenir des réacteurs pour assurer l’approvisionnement en électricité. On cherche compromis Vivaldi. Dans ce contexte circule un schéma complexe, que nous dénommerons… le plan A bis + B bis.