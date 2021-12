Dönnum après l’élimination du Standard en coupe de Belgique: «Arrêtons de nous mettre de la pression»

Sa lourde frappe en pleine lucarne, dès l’entame de la seconde période (1-1), aura donné de l’espoir à ses couleurs. Mais seulement durant sept minutes. Car le Standard est rapidement retombé dans ses travers. À nouveau, et au grand dam d’Aron Dönnum, le seul à niveau sur la pelouse de Gand. « Nous avons commis des fautes inutiles, alors que nous avions fait le plus difficile en revenant au score. C’est vraiment un sentiment de m… » Le buteur des Rouches souffle, une preuve que la déception est immense. Pour ne pas dire crispante. « Nous voulions absolument faire quelque chose lors de cette rencontre, d’où notre impact dans les duels. De manière trop marquée, et parfois maladroite. Nous avons concédé les buts trop facilement ».