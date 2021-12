A temps tu décideras, mais la culture (encore) tu sacrifieras

Ce n’est pas Noël qu’on assassine. On peut se dire que cela doit tout au hasard de calendrier : annoncer des fermetures à deux jours du réveillon était quasiment impossible sauf si la tempête virale avait éclaté au grand jour – ce qui peut arriver.

On peut se dire aussi que la décision de fermer les écoles une semaine plus tôt – ce qui n’avait rien à voir avec la (sage) prévention d’omicron et tout avec la (folle) course derrière delta – a aussi aidé à préserver les boules sur le sapin, la dinde en famille.