La Sabca perd le contrat de maintenance pour les F-16 américains en Europe (PRESS)

Fin février 2021, le site de Gosselies de la Sabca avait remporté un nouveau contrat de maintenance pour 80 F-16 de l'Air Force déployés en Europe. Le contrat comprenait la maintenance programmée et non programmée des appareils de Lockheed Martin, un programme de prolongation de la durée de vie des avions de 8.000 à 12.000 heures de vol et une assistance technique des F-16 sur base partout en Europe. La durée de l'accord était de cinq ans, renouvelable pour cinq autres années.

Déjà responsable de la maintenance de la flotte européenne de F-16 de l'armée de l'air américaine depuis 2001, la Sabca a, par le passé, également entretenu d'autres appareils de l'US Air Force basés sur le Vieux Continent, comme l'avion d'assaut A-10.