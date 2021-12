Eden Hazard a enchaîné un deuxième match consécutif avec le Real Madrid: «Il est de retour!»

Eden Hazard, le retour en forme. Après avoir disputé 90 minutes contre Cadix (0-0), le Belge a livré 86 bonnes minutes ce mercredi soir contre l’Athletic Bilbao (1-2). Il était même impliqué sur le second but de Karim Benzema, puisqu’il était le dernier joueur du Real Madrid à avoir touché le ballon avant que celui-ci ne parvienne à l’attaquant français. Malheureusement pour le Belge, un joueur basque dévia le cuir entretemps, ce qui l’empêcha d’ajouter cette passe décisive à son compteur.

Au terme de la partie, Carlo Ancelotti, l’entraîneur de la Casa Blanca, s’est montré très satisfait de la prestation du Diable rouge. Et il l’a fait savoir en conférence de presse. « On peut dire qu’Eden Hazard est de retour », a-t-il avancé. « On avait quelques doutes quant à sa condition physique mais il a bien joué ce mercredi. Il s’est battu, il a essayé et tenté des choses. Il a aussi aidé l’équipe avec son travail défensif. »