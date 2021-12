Anderlecht va rester en Belgique pendant la trêve hivernale: «On a tout ce qu’il faut à Neerpede»

En raison de la situation sanitaire et de la propagation du variant « Omicron », la direction a décidé d’annuler son voyage dans les Emirats arabes unis. « Même si on aurait voulu avoir un peu de soleil, on va rester en Belgique », confirme Vincent Kompany. « On a tout ce qu’il faut à disposition à Neerpede. »

Le côté humain, durant les réjouissances de fin d’année, a également pesé dans la décision des dirigeants. « On ne voulait pas empêcher les joueurs d’aller voir leur famille », précise Kompany. « L’année n’a pas été simple et ils veulent voyager et voir leurs proches. Il y avait alors un risque qu’un joueur ou l’autre soit positif à Dubaï et soit contraint d’être isolé pendant quatorze jours. »