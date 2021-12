Pierre-Yves Jeholet sur le Codeco: «Je regrette qu’on n’ait pas été plus à défendre la culture»

Pierre-Yves Jeholet (MR) était l’invité de la matinale de Bel RTL ce jeudi matin. Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles est revenu sur le Comité de concertation (Codeco) de mercredi et plus particulièrement sur les restrictions qui touchent le secteur culturel.

« Je regrette qu’on n’ait pas été plus à défendre la culture », a affirmé le ministre-président libéral. Et d’ajouter : « J’ai dit que ce n’était pas opportun de fermer la culture. »

Pour rappel, les entreprises et associations offrant des activités culturelles, festives ou récréatives aux consommateurs à l’intérieur, sont fermées. Cette règle générale connaît de nombreuses exceptions à commencer par les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques. Mais aussi les musées, piscines (mais bien les parcs aquatiques), les salles des fêtes pour mariages et enterrements, les pistes d’équitation, les centres de bien-être et les fitness. Les lieux de cultes restent aussi ouverts, à l’inverse des cinémas, théâtres et salles de concert. L’ensemble des mesures sera d’application dès ce dimanche 26 décembre.