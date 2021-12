Les entraîneurs en poste directement après leur carrière de joueur auraient moins de succès, selon une étude belge

C’est ce que révèle une étude menée par un étudiant en master de l’UGent, Marco Verheuge, en collaboration avec le centre de connaissances de l’Union belge de football (RBFA Knowledge Center). Cette dernière souhaite désormais partager ces résultats au niveau international.

Succès ou échec ?

Au total, l’étude a compilé entre les saisons 1979-1980 et 2017-2018 les résultats européens de 205 entraîneurs ayant eu une carrière de joueur professionnel et ayant obtenu le diplôme d’entraîneur belge UEFA A ou UEFA B. Cette compilation a notamment permis de calculer le succès de chaque entraîneur, tout en se penchant sur leur parcours et les postes précédemment occupés. « L’étude montre que les ex-footballeurs professionnels qui ont commencé comme assistant ou entraîneur de jeunes avant de devenir T1 ont plus de chances de réussir que ceux qui commencent immédiatement comme entraîneur principal dans le football professionnel », constate ainsi Marco Verheuge.