«Il faut oublier le Hazard de Chelsea»: le niveau du joueur du Real Madrid divise toujours en Espagne

« Sa vitesse peut apporter beaucoup »

Pour Julio Maldonado, célèbre commentateur de la Liga sur les antennes de Movistar, la situation d’Eden Hazard s’est quelque peu éclaircie. « On commence à voir ce que peut être un grand Eden Hazard », a-t-il confié au quotidien espagnol Marca. « J’ai beaucoup aimé son jeu, il a trouvé sa place après les forfaits de Rodrygo et Asensio. Je pense qu’il peut commencer à apporter beaucoup à l’équipe avec sa vitesse et sa vivacité sur les premiers mètres. Et ce, même si sa position sur l’aile droite n’est pas sans doute pas sa meilleure. »

Un avis qui ne semble pas être partagé par tout un chacun. Antonio Romero, suiveur du Real Madrid pour le journal AS, n’a pas été convaincu par l’ancien joueur des Blues. « Physiquement, il n’est pas encore assez bon, mais il a la mentalité pour donner tout ce qu’il a sur un terrain. Il faut oublier le Eden Hazard de Chelsea », a-t-il pointé sur les ondes de l’émission « El Larguero ».