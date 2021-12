Marius Gilbert, les larmes aux yeux: «La rupture de confiance avec le politique est totale» (vidéo)

L’épidémiologiste Marius Gilbert s’est montré très touché par les mesures décidées par le Comité de concertation ce mercredi et a exprimé son incompréhension.

L’épidémiologiste Marius Gilbert a vivement exprimé jeudi son incompréhension et sa colère face au « marchandage politique » intervenu, selon lui, mercredi au sein du Comité de concertation qui a décidé de refermer le secteur culturel.

Interrogé sur les ondes de la Première, le scientifique a violemment rejeté cette décision qui n’était même pas réclamée par les experts scientifiques du GEMS, a-t-il pointé.

« Je suis ému »

« La rupture de confiance (avec le politique), elle est totale et elle intervient à un moment où l’on en a le plus besoin ! », a lâché M. Gilbert, la gorge nouée par l’émotion. « On en a besoin parce qu’omicron est à la porte. Je suis ému », reconnaît l’épidémiologiste.