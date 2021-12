Coronavirus - Légère hausse du nombre de travailleurs percevant une indemnité de télétravail

Pour le mois de novembre 2021, qui a vu le retour de mesures sanitaires plus strictes pour les travailleurs et travailleuses, le nombre de bénéficiaires de cette indemnité a augmenté de 10%. Le montant moyen de cette indemnité s'élève à 67 euros mensuels nets, un chiffre en recul face aux 73 euros moyens touchés entre juillet 2019 et juillet 2021.

"Malgré le retour en force du télétravail, en partie obligatoire, l'augmentation du nombre de travailleurs bénéficiant de l'indemnité télétravail reste relativement faible", explique Wim Demey, Customer Intelligence Manager chez Partena Professional. "Après un creux de quelques mois à la suite de l'allègement des mesures sanitaires, un retour à la généralisation du télétravail pouvait laisser entrevoir une augmentation à la fois des montants des indemnités de télétravail et du nombre de bénéficiaires, ce qui n'est manifestement pas le cas pour l'instant."