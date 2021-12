Johan Boskamp: «À mon époque, je ne voyais jamais Anderlecht prendre des joueurs en location»

La Coupe est peut-être une belle opportunité pour Anderlecht de viser un premier trophée avec Vincent Kompany…

Quand tu atteins déjà ce stade, tu peux avoir cet objectif. Comme coach, Vincent Kompany est en train de vivre un fantastique écolage. À son retour au club, Kompany faisait un peu de tout à Anderlecht. Devenir le coach d’un groupe au sein duquel tu as joué est extrêmement compliqué. Je l’ai vécu moi-même quand j’ai commencé au Lierse en 1984… où j’ai même vécu une grève des joueurs ! Tu dois diriger tes camarades qui ne peuvent plus t’envoyer au diable parce que tu es leur coach. Ce n’est simple, ni pour Vincent, ni pour son groupe. Tu découvres des choses auxquelles tu ne pensais pas auparavant. C’est énorme. Prenez l’exemple de Refaelov : il a joué, puis il a été sur le banc avant de retrouver sa place… et les résultats suivent. En tant que coach, tu peux être amené à te demander si tu as fait les bons choix précédemment. Si tu parviens à te sortir de cette situation, tu progresses plus vite. Je peux suivre le travail de Vincent mais je remarque quand même certaines choses. À mon époque, je ne voyais jamais Anderlecht prendre des joueurs en location, procédé qui profite à d’autres clubs qu’au Sporting, comme on le voit avec Nmecha. J’aimerais qu’on m’explique quelle est la philosophie, comme le fait de prendre trois attaquants au profil différent pour une même place : Zirkzee aime avoir le ballon dans les pieds, Raman a besoin de profondeur, Kouamé est plus dans le rectangle. Un Zirkzee est prêté par le Bayern et vient pour prendre du temps de jeu. Si je pouvais en discuter avec Vincent, j’aimerais qu’il puisse m’expliquer.

