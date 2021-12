Emmanuel André: «Les vaccins fonctionnent aussi contre omicron»

Mercredi soir, de nouvelles mesures ont été annoncées par le gouvernement pour faire face à la propagation du virus et plus particulièrement pour tenter de contrer le variant omicron qui devrait devenir dominant en Belgique entre les fêtes de Noël et le Nouvel An, estiment les experts de la surveillance génomique.

Sur Twitter mercredi soir, Emmanuel André a tenté de rassurer en soulignant l’importance et l’efficacité du vaccin contre ce nouveau variant. « 87 % des 309 personnes décédées à ce jour des suites d’une infection à omicron en Afrique du Sud étaient non-vaccinées. Aucune des personnes décédées n’avait reçu un booster », explique-t-il.