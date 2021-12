Accord sur le nucléaire: «Nous assurons la sécurité grâce à un plan A renforcé, clair et ancré dans la loi»

Lors d’une conférence de presse ce jeudi matin, les ministres concernés ont fait le point. « Nous assurons la sécurité grâce à un plan A renforcé ponctué d’un processus claire et ancré dans la loi. C’est primordial car comme chacun le sait, la décision prise pour la centrale de Vilvorde avait semé un certain désordre. Il y aura plusieurs moments d’évaluations. Ne pas en avoir n’est pas la solution », a d’abord indiqué le Premier ministre Alexander De Croo.

« C’est avec un regard ouvert vers l’innovation et les nouvelles technologies que nous devons regardons le futur énergétique », a-t-il poursuivi.

Selon Georges-Louis Bouchez (MR), il n’y a pas de réelle décision qui a été prise, « le plan B est toujours sur la table ». Mais Alexander De Croo ne le voit pas du même œil, « le choix a été fait de renforcer le plan A. Nous savons qu’à cause du fait que Vilvorde n’a pas obtenu de permis jusqu’à présent, il y a des questions. On a fait un changement et on le fera en se basant sur une décision en Conseil des Ministres et au Parlement pour pouvoir débloquer réaliser le plan A. On a une sorte de “safetynet”, et si on ne l’avait pas fait, ce ne serait pas intelligent. C’est logique que dans un moment comme celui-ci, sachant qu’il y a quand même une difficulté qu’on a rencontré. On exécute maintenant le plan A, on sait aussi maintenant qu’on peut le faire mais tout en gardant de quoi contrer l’imprévu, en gardant un certain filet de sauvetage. Je pense que c’est normal, c’est du bon sens ».

Le plan B, défendu au sein de la majorité par le MR, n’est pas définitivement écarté et pourrait encore donner lieu à d’âpres débats. Il repose sur la prolongation de deux réacteurs au-delà de 2025, une option ouverte par l’accord de gouvernement et confirmée ce jeudi. Un rapport de l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) et du SPF Economie est attendu pour le 17 janvier. Ce document fera la liste et analysera les actions à entreprendre pour activer ce plan B si le CRM n’apportait pas une sécurité d’approvisionnement suffisante.

Une évaluation d’Elia, gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, est également attendue. Une première – intermédiaire – le 17 janvier et une seconde le 18 mars. Si celle-ci démontre que la sécurité d’approvisionnement est suffisante, « toutes les activités du plan B s’arrêteront ».

Nucléaire de nouvelle génération

Le gouvernement intègre par ailleurs le nucléaire de nouvelle génération dans le mix énergétique futur du pays, comme le font d’autres Etats européens. « Le développement des Small Modular Reactors pourrait jouer un rôle au même titre que d’autres formes d’énergie durable par rapport à l’objectif de neutralité climatique du système énergétique en 2050 », a-t-il décidé.