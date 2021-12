Le patrimoine immobilier des Belges s'élevait en 2020 à 1.648 milliards d'euros

Ce patrimoine immobilier était composé de terrains pour une valeur de 1.031 milliards d'euros (63% du total) et de bâtiments, estimés à 617 milliards d'euros (37% du total), précisent les institutions dans leur communiqué.

La valeur des terrains des particuliers en Belgique a augmenté de 5,7% entre 2019 et 2020. Les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments résidentiels représentaient 77,2% des terrains détenus par des particuliers en 2020. Les autres catégories étaient des terrains supportant d'autres bâtiments et ouvrages de génie civil (5,7%), des terrains à bâtir (5,1%) et des terrains agricoles (3,9%).