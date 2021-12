La Ville de Bruxelles fermera une grande partie des sites de Plaisirs d’Hiver dès le 26 décembre

Avec la fin annoncée dès dimanche du marché de Noël, l’événement des Plaisirs d’hiver se retrouve vidé de sa substance. Sont concernés par une fermeture les sites du marché de Noël à Sainte-Catherine (Vismet, Place Sainte-Catherine et Tour Noire), Bourse et Monnaie. Les personnes exploitant les chalets seront dédommagées au prorata du nombre de jours d’annulation.

Ce qui reste ouvert :

La patinoire Place De Brouckère restera ouverte, de même que les activités au Bois de la Cambre et toutes les illuminations et installations artistiques dans le respect des règles sanitaires.

«Tous les évènements et activités en intérieur» seront interdits à partir de ce dimanche 26 décembre, à quelques exceptions près, a indiqué mercredi le Premier ministre Alexander De Croo à l’issue du Codeco. Cela vaut pour les marchés de Noël, les cinémas, les congrès, les représentations culturelles et autres activités récréatives organisées en intérieur (congrès, escape rooms, bowling, darts, etc.), par exemple, mais il y a des exceptions, notamment pour les réceptions de mariages, les funérailles, musées, bibliothèques et infrastructures sportives.