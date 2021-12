Le Standard traverse une période très «sombre»: «Il faudra faire des modifications dans le noyau en janvier»

Éliminé de la Coupe de Belgique ce mercredi soir par Gand (2-1), le Standard n’a plus que le championnat à disputer. Et la suite de la saison s’annonce longue pour les Liégeois, qui sont au plus mal. Comment faire pour tenter de renverser la situation ? Luka Elsner, l’entraîneur des Rouches, attend impatiemment le mercato hivernal afin de faire bouger les choses dans le bon sens.

« Le constat est clair, il faudra passer par la modification de certains éléments dans le noyau, on sait qu’on n’a pas certaines possibilités dans l’effectif actuel. Il est difficile de se sortir d’un cycle négatif, mais ce n’est pas en regardant par terre et en baissant les bras qu’on modifiera ça », a pointé le mentor du Standard en conférence de presse. « Notre seule ressource maintenant, c’est le championnat, et une victoire dimanche (contre Zulte Waregem) couplée à un éventuel gain du match reporté (face au Beerschot) pourrait un peu modifier notre position dans le classement. J’attends avec impatience la possibilité de travailler avec un groupe avec de nouvelles arrivées à partir du début du mois de janvier pour relancer quelque chose de complètement différent. On est dans une situation très sombre, c’est la réalité, mais il reste beaucoup de points en jeu. Et avec les modifications qui peuvent arriver en janvier, on souhaite les ramener. »