«American Predator»: la froide mécanique d’un tueur en série

Tout le monde se souvient d’Hannibal Lecter, alors qu’on ne retient pas nécessairement le nom des tueurs en série qui ont vraiment existé et dont se sont régalés des séries comme Mindhunter. Israel Keyes, qui s’est suicidé dans sa cellule en 2012, est sans doute le plus improbable des monstres que la terre américaine ait engendrés. Il a emporté avec lui le secret du nombre d’hommes et de femmes qu’il a assassinés, devenant l’auteur de la plus grande série de disparitions et de meurtres non résolus dans l’histoire américaine moderne.