Erin Morgenstern, Jean-Luc Outers... Les poches des Livres du Soir

La mer sans étoiles ****

Erin Morgenstern

Énorme coup de cœur pour tous âges, un roman à la croisée du Cimetière des livres oubliés de Zafon, de La bibliothèque de Babel de Borges, et des impasses et quais de gares miraculeux du Harry Potter de Rowling : dans la bibliothèque de l’université, Zachary découvre un livre ancien, sans titre ni auteur, qui raconte une histoire vécue par lui qu’il n’a pourtant jamais partagée : l’histoire d’une mystérieuse porte en trompe l’œil qu’il n’a jamais ouverte. Dommage, il y aurait trouvé un port sur une mer intérieure où le livre est roi, avec ses veilleurs, disciples et gardiens. Se déploie un récit-gigogne, peuplé de portes/livres mystérieux et d’autant d’histoires inachevées dont le héros va tenter de retrouver la fin. Le livre que vous adorerez offrir.