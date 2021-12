Bert Wollants (N-VA) sur l’accord du nucléaire: «On a donc décidé de ne décider qu’en mars»

La N-VA, dans l’opposition au fédéral, a réagi de manière critique jeudi à l’accord trouvé au sein du gouvernement sur l’énergie et la sortie du nucléaire. « La sécurité d’approvisionnement devient le ballon de jeu politique d’un gouvernement partagé », estime le député Bert Wollants. « Peut-on finalement savoir si on éteint la lumière ou si on continue ? », s’interroge quant à elle la ministre flamande de l’Energie Zuhal Demir sur Twitter.