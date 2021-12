Brexit - Statu quo pour les exportations flamandes vers le Royaume-Uni, "mais 2022 reste un défi"

Le FIT souligne qu'en plus de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, il faut tenir compte des conséquences de la crise sanitaire. Les deux phénomènes se sont produits en même temps et il est difficile de déterminer leur impact individuel sur le commerce. En outre, d'énormes stocks avaient été constitués à la fin de la période de transition du Brexit en 2020 ce qui peut expliquer la baisse des exportations pendant les premiers mois de 2021.

Malgré la fin de la période de transition en 2021 et la nouvelle relation commerciale avec le Royaume-Uni, le chaos craint par les exportateurs flamands ne s'est ainsi pas produit. Toutefois, de nombreux changements ont été reportés à 2022, souligne le FIT. À partir du 1er janvier, les modèles d'importation seront modifiés et une notification préalable sera requise pour les biens qui quittent l'UE pour traverser la frontière britannique. Les produits animaux et végétaux devront aussi être déclarés à l'avance et le report de déclarations à la douane ne sera plus possible. Les règles pour l'exportation d'eau minérale seront également durcies à partir du 7 janvier.