Hockey: une deuxième place mondiale pour les Lions et une septième pour les Panthers

Du côté féminin, et sans surprise, ce sont les Pays-Bas d'Alyson Annan qui terminent à la première place après une nouvelle année exceptionnelle puisque les Oranje ont remporté le titre en Pro League et au championnat d'Europe, à Amsterdam, avant de s’offrir une quatrième médaille d'or olympique à Tokyo, en battant l'Argentine en finale de la compétition. Elles terminent devant l'Angleterre, l'Argentine et l'Australie. Les Red Panthers occupent une magnifique 7e place mondiale qui est le meilleur classement jamais atteint dans leur histoire.

Chez les messieurs, les Red Lions finissent cette année en 2e position malgré leur victoire en Pro League et le sacre olympique, à Tokyo. Malheureusement, le récent partage et la défaite face aux Pays-Bas, mi-novembre, ne leur ont pas permis de remporter suffisamment de points pour terminer 2021 en tête de la hiérarchie. L’Australie, qu’ils ont battu en finale aux Jeux, clôture son année avec 2642,25 points, soit 10 unités de plus que la Belgique (2632,12 points). L'Inde, médaillée de bronze aux JO, complète le podium et devance les Pays-Bas et l'Allemagne.