L'inflation poursuit sa hausse et atteint 5,71% en décembre, l'indice pivot dépassé

Sur base de l'indice santé, l'inflation est de 5,21% en décembre, contre 4,81% en novembre et 3,48% en octobre, ajoute Statbel. Hors produits énergétiques, le taux d'inflation grimpe à 2,35%, contre 1,88% en novembre et 1,68% en octobre.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, grimpe à 2,53%, contre 2,14% en novembre et 1,95% en octobre.