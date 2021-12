L’inflation poursuit sa hausse et atteint 5,71% en décembre, l’indice pivot dépassé

L’inflation a poursuivi sa hausse en décembre, atteignant 5,71 % contre 5,64 % le mois précédent, indique jeudi Statbel, l’office de statistiques. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis juillet 2008 où l’inflation avait atteint 5,9 %. L’indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales est en outre dépassé.

Sur base de l’indice santé, l’inflation est de 5,21 % en décembre, contre 4,81 % en novembre et 3,48 % en octobre, ajoute Statbel. Hors produits énergétiques, le taux d’inflation grimpe à 2,35 %, contre 1,88 % en novembre et 1,68 % en octobre.

L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, grimpe à 2,53 %, contre 2,14 % en novembre et 1,95 % en octobre.

À lire aussi Indexation salée des loyers: trois questions pour comprendre

Les prix élevés de l’énergie ont poussé l’inflation à la hausse tout au long du second semestre de 2021, pointe Statbel. L’énergie atteint un taux d’inflation de 41,98 % et contribue à hauteur de 3,56 points de pourcentage au taux d’inflation global. Le mois de décembre semble toutefois marquer le pas avec une diminution du gaz naturel de 8,4 % en moyenne par rapport au mois précédent. L’électricité a elle légèrement augmenté, de 0,8 % en moyenne. Sur base annuelle toutefois, le gaz naturel coûte désormais 97 % de plus et l’électricité 44,1 % de plus. Les carburants coûtent 22,6 % de plus que l’an dernier et le prix du gasoil de chauffage lissé sur 12 mois a progressé de 33,3 % en un an.

L’inflation des produits alimentaires s’élève, elle, en décembre à 1,21 % contre 0,47 % en novembre tandis que celle des services a crû à 2,82 % contre 2,64 % le mois précédent. L’inflation des loyers est restée stable (2,27 %).

Selon l’indice européen des prix à la consommation harmonisé, l’inflation pour la Belgique s’élève à 6,5 % en décembre, contre 7,1 % en novembre. Un écart « dû en grande partie à la méthode de calcul différente pour le gasoil de chauffage », explique Statbel.

Par ailleurs, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,11 point en décembre (soit de 0,10 %) et s’élève à 115,74 points, contre 115,63 points en novembre. L’indice santé s’est établi en décembre à 115,60 points, en hausse de 0,4 point. L’indice santé lissé s’établit quant à lui à 111,97 points.

À lire aussi Indexation des salaires: une exception belge, de nombreuses formules

L’indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 111,53 points, est ainsi dépassé. Les allocations sociales et les pensions seront indexées de 2 % en janvier. Les salaires du secteur public seront eux indexés de 2 % en février. Le précédent dépassement de l’indice pivot date d’août dernier. Le prochain indice pivot pour la fonction publique et les allocations sociales est fixé à 113,76 points.