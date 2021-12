Le salaire de 450.000 employés augmentera de 3,58% le 1er janvier (Acerta)

Les salaires des employés de CP 200 sont indexés chaque année au 1er janvier. Techniquement, il ne s'agit pas d'une augmentation, mais d'un ajustement des salaires au coût de la vie. Pour les employeurs, en revanche, il s'agit d'une augmentation des coûts salariaux.

La prochaine indexation est nettement plus élevée qu'un an plus tôt, lorsque les salaires avaient été indexés de 0,95%. L'année 2022 détrône l'année 2012, où l'indexation s'était élevée à 3,17 %.