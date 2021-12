La Belgique se classe à la 16e place européenne en matière de connectivité (IBPT)

Concernant la qualité de la couverture, plusieurs zones de Wallonie, essentiellement en province de Namur, Luxembourg et Liège, ne bénéficient pas encore d'une connectivité optimale. Cela s'explique avant tout, selon l'IBPT, par "une densité de population plus faible qui fait qu'il est moins rentable pour les opérateurs d'investir massivement dans ces zones". Il apparaît que la couverture est bien meilleure dans les cinq provinces flamandes, où le pourcentage de ménages par commune ayant un accès fixe à haut débit de 100 Mbps (mégabit par seconde), vitesse de connexion internet optimale, oscille entre 95 et 99%.

La thématique des zones "blanches", c'est-à-dire les zones où la connectivité est insuffisante, est également abordée. L'IBPT estime que 47.000 ménages belges n'ont toujours pas accès à des débits de 30 Mbps et que 138.000 n'ont pas accès à des débits de 100 Mbps.