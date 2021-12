Tunisie: la condamnation de l’ex-président Marzouki confirme la dérive autoritaire de Kaïs Saïed

Moncef Marzouki, président entre 2011 et 2014 après la révolution, est condamné à 4 ans ferme pour s’être opposé au « coup » de Kaïs Saïed cet été.

S’il fallait une preuve que le « coup d’État » du 25 juillet de Kaïs Saïed, le président de la République tunisienne, marque une étape vers une dérive autoritaire, elle a été apportée ce 22 décembre en début de soirée lorsqu’a été annoncée la condamnation de Moncef Marzouki, qui fut président de la République entre 2011 et 2014 après la chute du dictateur Ben Ali. Et quelle condamnation : 4 ans ferme ! Elle a été prononcée in absentia, Moncef Marzouki vivant actuellement en France.