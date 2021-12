Près de 100 agriculteurs à nouveau mobilisés à Namur à l'initiative de la Fwa

La manifestation se déroule à l'initiative de la Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA). Une vingtaine de tracteurs sont présents devant l'Elysette, siège du gouvernement wallon. Ils sont autant devant le cabinet du ministre de l'Agriculture Willy Borsus à Namur et 50 devant le siège Ecolo à Salzinnes.

Aucun embarras de circulation majeur n'est à signaler. Seule l'Avenue de la Marlagne, à Salzinnes, est touchée sur 300 mètres, jusque 13h30. "Notre objectif est de montrer que nous sommes toujours là", explique-t-on à la Fwa. "Nous voulons continuer à sensibiliser la population et non pas l'embêter. Raison pour laquelle nous avons limité le nombre de tracteurs et avons choisi des lieux qui n'impactent pas la circulation ni les commerçants."