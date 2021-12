Une rentrée d’hiver 2022 portée par des poids lourds

La rentrée d’été se termine en octobre, quelques bouquins paraissent encore en novembre et puis, hop, c’est la rentrée d’hiver, qui débute en janvier et se prolonge jusqu’en mars. Une rentrée d’habitude moins abondante que celle d’été, mais très légèrement seulement. En 2021, 493 livres pour l’hiver, 521 pour l’été. Mais cette fois-ci, ça augmente considérablement : pour cette rentrée d’hiver 2022, Livres Hebdo a comptabilisé 545 romans (+ 9,5 %) dont 385 romans français (parmi lesquels 61 premiers romans) et 160 romans étrangers. Avec de fameux poids lourds.

Naguère, on plaçait tous les écrivains attendus en août-septembre. Aujourd’hui, les éditeurs aiment aussi accrocher le public dès janvier avec de grands noms. Et c’est le cas cette fois-ci.