Les Grignoux refusent la fermeture

Nous restons ouverts », ont annoncé les responsables des Grignoux à leur public ce jeudi. Une décision radicale et totalement assumée. « Nous resterons ouverts au-delà de ce week-end », explique Stéphane Wintgens, responsable de la communication. « Nous nous sommes réunis ce matin, avec les instances des Grignoux et tout le personnel, et nous avons décidé à l’unanimité de continuer à projeter les films et à accueillir le public. Nous n’avons plus le choix, il est temps de dire stop. Nous allons continuer à accueillir les spectateurs dans les conditions optimales qui sont les nôtres : des salles aérées, ventilées, contrôlées en permanence selon des protocoles établis avec des experts. Nos salles sont sûres, les experts le confirment et n’en demandaient aucunement la fermeture. »