Les huîtres belges s’invitent sur nos tables de fêtes

A quelques heures du réveillon, peut-être êtes-vous encore en train de vous demander ce que vous servirez ce soir à vos convives. Saint-Jacques, saumon ou encore foie gras… Les mets traditionnels de fêtes sont nombreux. Mais à Noël, ce sont souvent les huîtres qui mettent en appétit avant d’attaquer la dinde farcie. Nombreux sont alors ceux à se diriger vers des huîtres françaises ou néerlandaises, sans forcément soupçonner que ce mollusque star s’épanouit encore en Belgique. A Ostende, cela fait 25 ans que la famille Puystjens a relancé un élevage ostréicole. « Au XIXe siècle, l’ostréiculture était plus répandue sur la côte belge, notamment à Nieuport, Blankenberge ou encore Zeebrugge. Rien qu’à Ostende, on comptait pas moins de 25 ostréiculteurs. Aujourd’hui nous sommes les seuls en Belgique », explique Benoit Delaere, beau-fils de la famille Puystjens et responsable marketing.