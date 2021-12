Royaume-Uni: James Bond est enfin reconnu par son employeur

L’heureux récipiendaire de la carte de vœux du service d’espionnage britannique, le fameux MI6, n’en croit pas ses yeux. Le dessin parodie le pré-générique des films de James Bond représentant la cible dans laquelle l’agent au centre de celle-ci tire au pistolet de calibre 9 mm. Le fringant 007 en smoking et nœud papillon, mince et élégant, a toutefois été remplacé par un Père Noël corpulent et empâté qui porte un sucre d’orge !

Pour la première fois de sa longue histoire, le « Six » adopte le héros mythique avec lequel il avait tenu ses distances depuis le premier film, « James Bond contre Dr No » sorti en 1962.